Ayşe Yıldırım: HDP’ye vuramadıkları o kelepçeyi şimdi CHP’ye de vurmaya çalışıyorlar

Meclis’in üçüncü büyük partisine AKP de MHP gibi “flu” bakıyor uzun zamandır. Eş genel başkanlarını ve milletvekillerini içeriye atıyor. Yetmiyor duruşmalara kelepçeyle getirmek istiyor. O da yetmiyor hastaneye giderken bile bileklerine kelepçe takmak istiyor.
Ne de olsa onlar için her şey görüntü. O fotoğrafı servis etmek istiyorlar.
HDP’ye vuramadıkları o kelepçeyi şimdi CHP’ye de vurmaya çalışıyorlar. Hem de bizzat Cumhurbaşkanı’nın tehdidiyle.
Ama pardon, Cumhurbaşkanı tehdit etmez değil mi? Ne diyordu dün AKP sözcüsü Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanı’nın kendine has üslubu.”