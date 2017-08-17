Ayşe Yıldırım: HDP’ye vuramadıkları o kelepçeyi şimdi CHP’ye de vurmaya çalışıyorlar

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Meclis’in üçüncü büyük partisine AKP de MHP gibi “flu” bakıyor uzun zamandır. Eş genel başkanlarını ve milletvekillerini içeriye atıyor. Yetmiyor duruşmalara kelepçeyle getirmek istiyor. O da yetmiyor hastaneye giderken bile bileklerine kelepçe takmak istiyor.

Ne de olsa onlar için her şey görüntü. O fotoğrafı servis etmek istiyorlar.

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HDP’ye vuramadıkları o kelepçeyi şimdi CHP’ye de vurmaya çalışıyorlar. Hem de bizzat Cumhurbaşkanı’nın tehdidiyle.

Ama pardon, Cumhurbaşkanı tehdit etmez değil mi? Ne diyordu dün AKP sözcüsü Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanı’nın kendine has üslubu.”

Ayşe Yıldırım’ın yazısı