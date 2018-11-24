Ayşe Yıldırım: ‘Gülen’den gelen iç çamaşırını giyen gazetecileri’ açıklayın da görelim cesaretinizi

Selahattin Demirtaş’ın Kobani olaylarından yargılandığı yalanını bir kenara bırakın da ‘Gülen’in iç çamaşırını giyen gazetecileri’ açıklayın da görelim cesaretinizi…

Demirtaş, Kobani olayları nedeniyle yargılanmıyor.

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Ama Erdoğan da Metin Özkan gibi gazeteciler de bu yalanı ısrarla söylüyor.

Oysa Metin Özkan, o programda bir şey daha söylüyordu:

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“O gün methiyeler dizenler, fotoğraf çektirenler hatta o dönem Fethullah Gülen’den gelen iç çamaşarını ‘Bana hediye ettiği iç çamaşırını giyiyorum, onun iç çamaşırı’ diye Meclis kulislerinde dolaşan gazetecilerin bugün FETÖ’ye hakaret ediyor olmasını inandırıcı bulmuyorum arkadaş…”

Hadi asıl bu gazetecileri açıklayın da görelim cesaretinizi…

Ayşe Yıldırım’ın yazısı