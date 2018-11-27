Ayşe Yıldırım: ‘Cumhur ittifakı’ için en zor seçim belki de bu seçim olacak…

Ayrılıklarının üzerinden bir ay bile geçmeden yerelde yeniden kurulan Cumhur İttifakı’nın nasıl bir yol izleyeceği az çok belli oldu. Ama bir de arka planda yaşananlar var ki ittifakın tabanda çok da itibar görmeyeceğinin habercisi…

Devlet Bahçeli “devletin bekası” diyerek perdelemeye çalıştığı “ittifakın ruhu için” üç büyük ilde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Buna karşına MHP’nin AKP’den beş ili istediği biliniyor; Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve Osmaniye…

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Hatta öyle ki MHP; Adana, Mersin ve Manisa belediye başkan adaylarını açıkladı bile.

Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre AKP bu isteğe sıcak bakmıyor. Özellikle Adana ve Manisa’da kendi adaylarıyla yarışa girmek istiyor…

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…Şu günlerde birçok yandaş kalemin yazdığı gibi AKP sadece açıklamayı ertelediği İstanbul, İzmir, Ankara’da zorda değil.

Adana ve Manisa’da da ‘aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık’ vaziyeti yaşıyor.

Bu illerde aday çıkarsa, MHP de yarışacağı için kaybedecek. MHP’nin adaylarını desteklese tabanını tutamayacak.

MHP’den adaylarını geri çekmesini ister mi? İsterse Bahçeli’nin ve tabanın buna tepkisi ne olur?

‘Cumhur İttifakı’ için en zor seçim belki de bu seçim olacak…

Ayşe Yıldırım’ın yazısı