Ayşe Tuba Arslan’ın katiline ‘canavarca hisle öldürmek’ten ömür boyu hapis istendi

Eski eşi tarafından satırla katledilen, ölümü sonrasıda şiddet gördüğü için defalarca şikayet ettiği halde katiliyle uzlaştırmaya gönderildiği ortaya çıkan Ayşe Tuba Arslan cinayetinin iddianamesi hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede eski eş Yalçın Özalpay hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek’ kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

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Kamuoyunda büyük tepki çeken ve göz göre göre geldiği anlaşılan cinayete ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenmesi bekleniyordu.

İddianamede tanık olarak ifade veren Emre Ö. ve Caner G., Yalçın Özalpay’ın, Ayşe Tuba Arslan’ı kovaladığını anlatarak “Kaçan kadın ‘İmdat yardım edin’ diye bağırdı. Satırla kadını kovalayıp yakaladı. Satırla kadının kafasına 10 ya da 15 kez vurduğunu gördük” dedi.

Müşterisine satır aldığını, öldüreceğini söylemiş

Katil zanlısı Yalçın Özalpay’ın taksicilik yaptığı dönemde müşterisi olan Şebnem T. de kendiliğinden savcılığa başvurarak ifade verdi. Şebnem T., Yalçın Özalpay’ın taksi durağında taksi şoförü olarak zaman zaman müşterisi olduğunu söyleyerek şunları anlattı: “Bir seferinde şüpheli Yalçın bana eşini öldüreceğini söyledi. Başka bir sefer ise kendisine satır aldığını, Ayşe Tuba’yı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini. Ayşe Tuba’yı hep tartakladığını söyledi. Konuşmalarının yanlış olduğunu söyleyerek nasihatta bulundum”.

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Özalpay ise savcılıkta verdiği ifadesinde eski eşi Ayşe Tuba Arslan’ı ‘bir anlık cinnet geçirerek’ öldürdüğünü belirterek “Çeşitli şahıslardan tehdit aldığım için olayda kullandığım bıçağı belimde, satırı da torba içerisinde taşıyordum” diyerek kendisini savundu.

‘Satır taşıması hayatın olağan akışına aykırı’

İddianamede Özalpay’ın boşanmadan önce ve boşanma sürecinde Arslan’a yönelik birçok kez çeşitli eylemlerde bulunduğu ve olay sırasında yere düştükten sonra bıçaklamaya devam ettiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin yanında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde bıçak ve satır taşıması, olay tarihinde de maktulü takip edip kovalayarak yakaladıktan sonra maktule karşı sayısız kere bıçak ve satırla vurup, yere düştükten sonra dahi bıçak ve satır ile vurmalarına devam etmesi, şüphelinin maktule bıçak ve satır ile vururken özellikle vücudunda hayati tehlike yaratacak bölgeleri tercih etmesi, söz konusu eylemi eski eşi olan maktule yönelik tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini gösterir” .