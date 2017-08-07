Ayşe Sucu: Cehaletten ihanete

“Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” buyurdu AKP’li Ayhan Oğan.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkma ve yerine yeni devlet kurma talebi açıkça vatana ihanettir, anayasal suçtur. Türkiye toprakları üzerinde yeni devlet kurmaya çalışan Ayhan Oğan, muhtemelen devlet, hükümet, yönetim sistemi gibi konu ve kavramlar hakkında bilgiye sahip olmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine de vakıf değil. Bu bilgisizlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şirin gözükerek siyasette yer edinebilme çabasıyla birleşince, ortaya Ayhan Oğan ve hadsiz açıklamaları çıkıyor.

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Şecaat arz ederken merd‐i kıpti sirkatin söylermiş. Türkiye’de halen Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kuruluş ilkeleri ile kavgalı bir takım marjinal zümreler, zararlı cemiyetlerin devamı niteliğinde faaliyet gösteriyorlar.

Ayşe Sucu’nun yazısı