Ayşe Özek Karasu: Sırbistan nasıl aşı üssü oldu

Sırbistan’a aşı turizmi kent efsanesi değil. 27 Mart hafta sonunda aileler halinde Belgrad’a akın eden komşu ülkelerin vatandaşları fuar alanına kurulan aşı merkezi önünde kuyruk oldu, bedava aşılarını yaptırıp döndü. Başkentin yanı sıra Niş ve Novi Sad’daki noktalarda bir günde toplam 11 bini aşkın yabancıya aşı yapılmış. Sırbistan’ın e-Devlet direktörü Mihajlo Jovanovic, e-Devlet (eUprava) üzerinden form dolduran 20 bin kişiye randevu verildiğini, ancak Makedonya’dan randevusuz gelen 2 bin 600 kişiyi de geri çevirmeyip aşı yaptıklarını söylüyor.

Arnavutluk Havayolları Albawings de bütün uçuş personelini Belgrad’a taşıyıp tamamını aşılattı. Albawings yüzde 100 aşılı birkaç havayolu şirketinden biri oldu. Daha önce Etihad uçuş ekiplerini; ELAL ise kabin ekiplerinin yanı sıra müşteriyle direkt temasta olan bütün personelini aşılamıştı.

Reklam

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı