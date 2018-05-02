‘Ayşe öğretmen’in bebeği büyükannesine verildi: Her gün emzirmeye getiriliyor

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“Çocuklar ölmesin” dediği için hapse atılan Ayşe Çelik’in altı aylık bebeği büyükannesine verildi.

Çelik, 20 Nisan’dan bu yana bebeği Deran’la cezaevinde.

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CHP’li vekil Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından Çelik’in 20 kişilik koğuşunda 33 yetişkin ve dokuz çocuk bulunduğunu aktardı.

Bekaroğlu şöyle devam etti: “Deran bebek bu ortama dayanamayıp ninesine gönderildi. Her gün emzirmeye getiriliyor…”

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Ne olmuştu?

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı düne ertelenmişti.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM, Çelik için herhangi bir karar vermedi.

Savcılığın 10 günlük infaz erteleme talebini reddetmesinin ardından Çelik, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.