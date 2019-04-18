‘Ayşe öğretmen’ cezaevine girdi

Beyaz Show’da sarf ettiği “Çocuklar ölmesin” sözlerinin ardından ‘terör örgütü propagandası’ndan bir yıl üç ay hapis cezası alan ve infazı ertelenen öğretmen Ayşe Çelik cezaevine girdi.

Çelik ve kızı Deran… Geçen yılın nisan ayında çekilen bir fotoğraf…

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için Çelik hakkında dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı. Çelik, altı aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan 2018’de altı aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konmuştu.

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Ayşe öğretmenin isteği üzerine, daha sonra altı aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmişti. Avukatının başvurusunu değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik’i 4 Mayıs 2018’de tahliye etmişti. Çelik’in infazı 19 Ekim 2018’de ikinci kez ertelenmişti.



Bir kez cezaevine giren ve iki kez cezası ertelenen Çelik, dün erteleme süresinin dolmasının ardından adliyeye gitti. Tutuklanan öğretmen Çelik’in kızı Deran’ı, annesine bıraktığı öğrenildi.