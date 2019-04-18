Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Ayşe öğretmen’ cezaevine girdi

Beyaz Show’da sarf ettiği “Çocuklar ölmesin” sözlerinin ardından ‘terör örgütü propagandası’ndan bir yıl üç ay hapis cezası alan ve infazı ertelenen öğretmen Ayşe Çelik cezaevine girdi.

Çelik ve kızı Deran… Geçen yılın nisan ayında çekilen bir fotoğraf…

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için Çelik hakkında dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı. Çelik, altı aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan 2018’de altı aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konmuştu.

Reklam

Ayşe öğretmenin isteği üzerine, daha sonra altı aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmişti. Avukatının başvurusunu değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik’i 4 Mayıs 2018’de tahliye etmişti. Çelik’in infazı 19 Ekim 2018’de ikinci kez ertelenmişti.

Bir kez cezaevine giren ve iki kez cezası ertelenen Çelik, dün erteleme süresinin dolmasının ardından adliyeye gitti. Tutuklanan öğretmen Çelik’in kızı Deran’ı, annesine bıraktığı öğrenildi.

Ayşe öğretmen sonraki duruşmaya kadar ‘serbest’: İnfaz erteleme ikinci kez kabul

Ayşe öğretmenin hala umudu var

‘Ayşe öğretmen’in bebeği büyükannesine verildi: Her gün emzirmeye getiriliyor

Dünya ‘Ayşe öğretmen’ için imza topluyor: IFEX’in kampanyasına binlerce katılım

Buldan’dan bebeğiyle hapse giren Ayşe öğretmene: Umudunu asla kaybetme

HDP, bebeğiyle hapse giren ‘Ayşe öğretmen’i andı: Bayram mümkün mü?

Fatih Portakal’dan ‘Beyaz’a ‘Ayşe öğretmen’ tepkisi: Vicdanı rahat mı?

‘Ayşe öğretmen’in avukatı: AYM’nin davayı görüşeceğini öğrendik, infaz durdurulabilir

AYM, bebeğiyle hapse girecek ‘Ayşe öğretmen’in başvurusunu gündemine aldı

Sayılı gün kaldı: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen altı aylık kızıyla hapse giriyor

Başvuru sonrası: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmenin cezasının infazı ertelendi

10 gün içinde hapse girecek Ayşe öğretmen: Deran’ı götüremem, nasıl ayrılacağız?

‘Çocuklar ölmesin’ diyen Ayşe öğretmen 10 gün içinde iki aylık kızıyla hapse girecek

Anne olan ‘Ayşe öğretmen’: Evlat kaybetmenin acısı çok büyük olmalı

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse girecek Ayşe öğretmen anne oldu

‘Ayşe öğretmen’ sözlerinin arkasında: İnsanlıktan utanıyorum

Hapis cezası onanan ‘Ayşe öğretmen’in avukatı: Gençliğe susun mesajı veriliyor

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen hapse giriyor: ‘Cezaevinde doğurabilir’

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e bir yıl üç ay hapis cezası

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’e 7,5 yıla kadar hapis istemi

Beyaz’dan ‘Ayşe Öğretmen’ savunması: Söylediklerini duymadım, aklımdan şehitler geçti

Beyaz, ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmen için özür diledi: Devletimizin yanındayız

Beyaz, ‘Ayşe öğretmen’ ve programın sorumlusuna terör soruşturması açıldı

‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmene ‘terör örgütü propagandası’ soruşturması

Bakanlıktan açıklama geldi: Beyaz Show’a bağlanan kişi öğretmen değil

Kanal D, Beyaz Show’da yaşananlar için ‘provokasyon’ dedi: Devletin yanındayız

Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölüyor’ diyen öğretmene ulaşılamıyor

Sabah ‘PKK propagandası’ diye RTÜK’ü ‘Beyaz Show’ için göreve çağırdı

SON HABERLER

Yeni araştırma: Kuzey Kutbu sanılandan çok daha hızlı çözülüyor

Harvard Üniversitesi bilim insanları tarafından iklim değişikliği hakkında yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, kuzey kutbu sanılandan çok daha büyük bir tehlike altında. İklim değişikliği bölgedeki donmuş toprakları (permafrost) daha hızlı çözüyor ve bu durum yüzünden atmosfere daha da fazla sera gazı salınıyor.

CHP’den AKP’nin ‘mühürsüz çetele’ itirazına: Erdoğan’ın mazbatası da iptal edilebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP’nin İstanbul’daki seçime dair itirazlarını değerlendirirken usulsüzlük nedeniyle seçim iptal edilemeyeceğini savundu. AKP’nin ‘mühürsüz çetele’ itirazını anımsatan Erkek, “Referandumda ‘Mühürsüzler geçerli’ dediler. AK Parti itirazlarına böyle devam ederse cumhurbaşkanının mazbatası iptal edilebilir” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...