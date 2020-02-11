Ayşe D. ifade değiştirdi: Sevgilim bana vurmuyordu, Kadir Şeker öyle sanmış

Sevgilisi Özgür Duran arbede sırasında Kadir Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe D. ifade değiştirdi. İlk önce Duran’ın kendisini dövdüğünü, Şeker’in de kurtarmak için müdahale ettiğini anlatan Ayşe D. bu kez Duran’la sadece tartıştıklarını, ortada dayak olayı olmadığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat Çarşamba akşamı Konya’da yaşanan olay sonrası tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Şeker’in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkemeye dilekçe vererek itiraz edip tahliye istemişti.

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Ayşe D. önceki ifadesinde olay günü Duran’ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlatmıştı.

Şeker ifadesinde Duran’ın kadına bağırması üzerine yanlarına gittiğini, “Ağabey ne yapıyorsun” dediğini, adamın “S… git başımdan … veleti” dediğini söylemişti. Genç, Duran’a “Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor” deyince, “Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne” karşılığını aldığını aktarmıştı.

Farklı ifade

DHA muhabirine konuşan Ayşe D. bu kez “Beni dövdüğünü düşünmüş ama Özgür bana vurmuyordu” dedi.

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Ayşe D., Duran’ı sevdiğini belirterek şunları anlattı: ”Onun için üç çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir’de yaşadık. Dört ay önce Konya’ya geldik. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik, çıkıp parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür’e ‘Neden bayanı rahatsız ediyorsun?’ dedi. Özgür de ‘Biz birlikteyiz’ diye yanıt verdi. ‘Nikahlı karın mı?’ diye sordu. Ben de ‘Evet ablacım, o benim eşim, sen git’ dedim. Kadir’in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken aralarında boğuşma yaşandı.”

Arbede sırasında Duran’ın yere düştüğünü belirten Ayşe D., sonrasında yaşananları şöyle aktardı: ”Özgür’den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, darp izi olurdu. Kadir, Özgür’ün kendisini darp ettiğini söylüyor ama Özgür’de de darp izleri var. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 suç kaydı olması, bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp onu bu durumdan kurtardım.”

Duran’ın ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘yağma’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından toplam 19 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.