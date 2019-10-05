Ayşe Böhürler: Yeni nesil siyaset sağ merkezden gidene bir gelecek vadetmiyor

Beğensek de beğenmesek de, “no’luyor bize” desek de değişim kaçınılmaz. Yeni nesil siyaset milliyetçilik merkezinde buluşacak. Bu, 12 Eylül öncesinin klişesi olan milliyetçilik eşittir faşizm yaftasıyla örtüşmeyen bir tanımla önümüze gelecek. Bu nedenle yeni nesil siyasette eski ezberler işe yaramayacak. Bu gidişatın içinde AK Parti merkeze gelirken CHP’nin merkezden gitmesi de ayrı bir vaka! Ezcümle yeni nesil siyaset sağ merkezden gidene bir gelecek vadetmiyor.
SON HABERLER
Saraçhane’de 100 gün
İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…
Üç giyim firması peş peşe konkordato istedi
Türkiye genelinde İmza adıyla 53 mağazası ve 150’den fazla bayisi bulunan giyim markası Taşkınırmak Giyim için konkordato talep edildi. Mahkeme, grubun iki şirketi için üç aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri ataması yaptı. Taşkınırmak’ın yanısıra Marka Park mağazaları ve Vepa Spor da konkordato talep etti.
Soma A.Ş. 2 bin 800 işçinin tazminatını, 301 ailenin alacağını ödemiyor
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’daki plazasının icralık olmasıyla gündeme gelen Soma A.Ş.’nin 2 bin 800 işçinin tazminatını ve 301 ailenin alacağını ödemediğini belirterek hem işveren hem de sendikanın kanunu boşa düşürmek üzere yalan söylediğini öne sürdü: “3 binin üzerinde vatandaşımızın parası Soma A.Ş. kulesinde duruyor.”
Akşener: ‘Millet ittifakı’nın dağılacağı iddiası ‘cumhur ittifakı’nın fantezisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın dağılacağına dair soruların iktidar cephesinin bileşenlerinin ve onları destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun olduğunu söyledi.
Alman takımı, Başakşehir maçında polisin ‘haçlı bayrak tacizi’ni UEFA’ya götürüyor
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ın sportif direktörü Max Eberl, Başakşehir maçı öncesi İstanbul polisinin Alman taraftarların bayraklarını ‘üzerinde haç var diye’ stadyuma almadığını belirterek, bunu UEFA’ya şikayet edeceklerini söyledi.