Ayşe Böhürler: Sistem çalıştı ve hiç fire vermedi

AK Parti’nin kurumsal yapısı ve tecrübesi 65 gün boyunca Türkiye sathında büyük bir kitleyi mobilize ve organize etti. Elbette aksayan noktalar da oldu, ancak bunların hiçbirisi de seçim sürecini ve sonuçlarını etkileyecek işler değildi.

Sistem çalıştı ve hiç fire vermedi, herkes vazifesini yaptı.

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Evden oturup ahkam kesip “o öyle yapılsaymış bu böyle olsaymış” demek çok kolay! Ama sahada çalışmak, milyonları organize etmek çok zor!

AK Parti teşkilatlarını siyasi kültürü, adap ve terbiyesi de toplum içinde uzlaşmacı tavırları Sayın Erdoğan liderliğinde büyük bir siyaset okulunun yüzbinlerce mezun verdiğini bize gösteriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar!

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Ayşe Böhürler’in yazısı