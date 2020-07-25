Ayşe Böhürler: Kara şövalyeleri sembolize eden her şey normal de bizimki mi anormal…

Not: Diyanet işleri başkanının kılıç meselesine takılanlara, Avrupa’da hâlâ onlarcası verilen şövalye ödüllerini anımsatmak isterim. Müslümanlarla savaşan Haçlı şövalyelerinin sembolizmine alkış tutup da bizim tarihimizden gelen bir sembole itiraz pek makul değil. Kara şövalyeleri sembolize eden her şey normal de bizimki mi anormal… Dönemin Papalarının ‘melun ırk’ dedikleri Türklere karşı savaşmak baş vazifeleriydi…

Ayşe Böhürler’in yazısı