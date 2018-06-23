Ayşe Böhürler: İstanbul’un arka sokaklarında CHP teşkilatlarının yokluğu çok şey anlatıyor

Bu halin bittiğini, artık CHP’nin değiştiğini söyleyen insanlara rastladım, tepkim elbette tebessüm oluyor. Bu halin bitmediğini, gayet canlı olduğunu görmek isteyenler şu geçtiğimiz bir ayda benimle seçim sahalarına gelseydi keşke diye geçiriyorum içimden. Seçim için kurdukları standlarının kendilerine benzemeyen insanlara tahammül sınırı bile aslında yeterince açıklayıcı. Ama bunun da ötesinde İstanbul’un arka sokaklarında CHP teşkilatlarının “yokluğu” çok şey anlatıyor. Buralar önemsiz, buralardaki insanlar AK Parti’ye oy veriyorsa zaten koyundur diye düşündüğünüz zaman, haliyle seçim çalışması için bu insanların kapısını çalmak da lüzumsuz bir uğraş oluyor. İşte tam da bu yüzden belli semtler ve ana caddelerin dışında rastlaşmadık CHP teşkilatlarına.
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