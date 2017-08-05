Ayşe Böhürler: ‘Başörtüsü takmak’ üzerine fazlasıyla anlam yükleniyor

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“Başörtüsü takmak” üzerine fazlasıyla anlam yükleniyor.

Kadın dindarlığına yüklenen anlam erkeklere göre kat kat fazlalaşıyor. Erkekler Allah’ın imtiyazlı temiz kulları ilan ediliyor.

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Erkeklerin nargile ya da sigarayı içme sebepleri sorgulanmazken, başörtü takan kadınların durumu farklılaşıyor. Böyle birisi sigara içiyorsa illa ki öteki birilerine (?) mesaj vermek için içiyor.

O kadar özgüvensiz ve o kadar şuursuz ki ulvi bir amaçla başını örtüyor ama kadınca dürtülerine de mani olamıyor işte!

Doğrusu nereden tutarsan tut mantıksız, anlamsız, tutarsız ve de haksız. Hocamı severim, kadınlardan bir özür borcu olduğuna ve helallik istemesi gerektiğine inanıyorum. Son derece kötü bir üslupla bir niyet okuma, had bildirme ve yargılama içerdiğine inanıyorum.

Ayşe Böhürler’in yazısı