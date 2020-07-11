Ayşe Böhürler: Asıl olan İstanbul Sözleşmesi değil hepimizin ihtiyacı olan kanunlar

İstanbul Sözleşmesi’ni savunan da karşı çıkan da kusurlu görenler üç ayrı kategoride dostlarım var. Bunların içinde mantıklı olan izahları dinlediğimde gördüğüm o ki; sözleşmenin geri çekilmesi Türkiye’de hiçbir şeyi değiştirmeyecek, sadece konuşma malzemesini azaltır. Üzülerek belirteyim ki bu kesimin tepkilerinde rasyonel veriler değil, sübjektif yorumlar hâkim. Ayrıca Türkiye verileri iddiaları desteklemiyor.

Asıl olan İstanbul Sözleşmesi değil hepimizin ihtiyacı olan kanunlar…

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Kadına yönelik ayrımcılığı engelleyen, eşit hakları teşvik eden, cinsel tacizden töre cinayetlerine, gebelikten, memur alımına her sahayı düzenleyen kanunların çıkarılmasının AK Parti iktidarı döneminde hızlandığı bir gerçek. Kadın haklarının bilinci bir devlet vizyonu olarak ortaya koyulması bu iktidar döneminde gerçekleşmiştir. Bu ülkede daha az kadın cinayeti olsun, daha az kadın şiddet eziyet görsün, aileler yerle bir olmasın diye uğraşanlardan birisi olarak bu dönemde yapılanların bazılarını not düşeyim istedim.

Ayşe Böhürler’in yazısı