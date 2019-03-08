Ayşe Arman: Sıla’nın Duygu Asena’ya yazdığı sözler müthiş

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınların mücadele günü. Duygu Asena da bu mücadelenin kah-ramanlarından biriydi. Hiç yılmadan ölünceye kadar kadınların hakları için, eşitlik için mücadele etti. Rahşan Gülşan, Duygu Asena’nın anısına Sıla’nın metnini yazdığı bir video çekti. Sıla’yı yakalamışken sordum…

Duygu Asena anısına Rahşan Gülşan’ın çektiği, Ayta Sözeri’nin oynadığı videoya yazdığın sözler müthiş. Nasıl oldu? O sözler nasıl içinden döküldü?

Reklam

Bu projeyi Rahşan’la konuşalı neredeyse bir sene olacak. Uzun süre yazmadım. Malum olaylardan sonra, iki ay evvel, annem ve arkadaşlarımla evde sohbet ederken, “Bir dakika, geliyorum şimdi” deyip, içeride aniden tüm metni yazdım. Sanırım içime akan, kalemime de aktı…

Ayşe Arman’ın yazısı