‘Ayrılmaz ikili’ diye bilinen anne-kız, birkaç saat arayla Covid-19’a yenik düştü

ABD’nin California eyaletinde yaşayan ve aile üyeleri tarafından ‘ayrılmaz ikili’ olarak anılan anne-kız, birkaç saat arayla farklı hastanelerde Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: New York Post

Mart ayında nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Letty Ramirez ve 86 yaşındaki Carolina Tovar, 3 Nisan’da hayatını kaybetti.

Reklam

İkisi de St. Jude Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı. Ancak acilen solunum cihazına bağlanması gereken Ramirez başka bir hastaneye sevk edildiği için iki kadın ayrıldı.

Tovar’ın torunu, Ramirez’in de yeğeni Art Aguilar, “Bu iki kadını yaşarken birbirlerinden ayıramazdınız. Birlikte yemek pişirir, film izler, gezmeye gider; her şeyi birlikte yaparlardıç Nasıl bir kaderse ölürken de ayrılmadılar” dedi.

Ramirez’in kızı Alexis Ramirez ise şunları söyledi: “Anneme ona ihtiyacımız olduğunu ve savaşmasını söyledim ama anneannem gibi çok kısa sürede durumu kötüleşti ve ikisini de aynı gün kaybettik. Çok özleyeceğiz.”

Reklam

Tovar’ın solunum cihazına bağlanmayı reddettiğini anlatan Alexis Ramirez yaşananları şöyle anlattı: “Biz de anneannemin bu isteğine saygı duyduk. Ve, ailece bir araya gelerek onun son anlarında Facetime aracılığıyla yanında olduk. Vedalaştık. Anneannem öldükten bikaç saat sonra da hastaneden aradılar ve annemin durumunu çok kötü olduğunu söylediler. Onun makineden çekilmesine karar verdim. Çok zor bir karardı ama almak zorundaydım. Birkaç dakika içinde onu kaybettik. Ailece yine Facetime aracılığıyla biraraya geldik.”

Alexis Ramirez de Aguilar gibi ikilinin ölürken de ayrılmadığının altını çizdi: “Onları çok özleyeceğiz ve en iyi şekilde anmak için elimizden geleni yapacağız.”