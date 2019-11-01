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Yaramazlara biraz batar!

Ayrılmak isteyen sevgilisini 39 yerinden bıçaklayarak öldüren Yiğit’e müebbet

Ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci’yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçakla öldürmek suçundan tutuklu  yargılanan Canoğul Yiğit, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, 13 Ekim 2018’de Ankara’nın Çankaya ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir markette yaşandı. Marketin şarküteri bölümünde çalışan Gülseren Kartalci, erkek arkadaşı Canoğul Yiğit’ten ayrılmak istedi. Buna karşı çıkan Yiğit, markette kasap reyonundan aldığı bıçakla Kartalci’ye saldırdı. Yiğit, Kartalci’yi, market çalışanları ve müşterilerin içinde 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Kaçan ve polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Yiğit hakkında, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Geçen 24 Ekim’de görülen karar duruşmasında hakim, Yiğit’e, müebbet hapis cezası verildi.

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