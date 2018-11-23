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Yaramazlara biraz batar!

Ayrılıkçılardan Pakistan’daki Çin konsolosluğuna saldırı: Beş ölü, bir yaralı

Pakistan’ın en büyük kenti Karaçi’deki Çin konsolosluğuna yönelik saldırıda iki Pakistanlı güvenlik görevlisi öldü, birisi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren üç kişinin de öldürüldüğü duyuruldu.

Fotoğraflar: Reuters

Saldırıyı ayrılıkçı örgütlerden Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi. Örgüt İran ile Pakistan topraklarının bir kısmında bağımsız bir Beluç devleti kurmayı hedefliyor. Belucistan da Çin’in devasa yatırımlarının merkezinde yer alıyor.

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Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Alam Odho adındaki Pakistanlı bir güvenlik görevlisi, grubunun konsolosluğa girmeye çalıştığını ancak ilk kontrol noktasında ‘etkisiz hale getirildiklerini’ söyledi.

Görgü tanıklarıysa üç veya dört kişilik grubun konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştığını, grubu engellemeye çalışan konsolosluk muhafızlarıyla saldırganlar arasında çatışma çıktığını aktardı.

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Britanya merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan konuşan bir konsolosluk yetkilisi saldırganların binanın vize bölümüne girdiğini ancak içeride bulunan diplomatları hedef almadığını belirtti.

BLA sözcücü Geand Baloch’un telefonla “Saldırıyı biz gerçekleştirdik ve eylemimiz devam ediyor” dediği aktarıldı.

Örgütün Twitter üzerinde yayınladığı mesajındaysa saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunan üç kişinin Beluç bayrağı önünde poz verdiği görülüyor.

Saldırının ardından soruşturma açıldı.

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