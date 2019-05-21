Ayrılıkçı Katalan vekiller cezaevinden çıkıp parlamentoda yemin etti

İspanya’da, 2017’de, Katalonya Özerk Yönetimi’ni bağımsızlık referandumuna taşıdığı için ‘isyan’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan beş milletvekili, geçen hafta yargıdan çıkan ‘istisnai izin’ kararı uyarınca parlamentonun açılış oturumuna katıldı.

Fotoğraf: Reuters

Dördü (Josep Rull, Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull) parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin, biri (Raul Romeva) üst kanadı Senato’nun üyesi isimler polis gözetimi altında parlamentoya getirildi. Sosyalistlerin kazandığı 28 Nisan’daki seçimlerde seçilen beş isim yemin ettikten sonra cezaevine dönecek.

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İspanya’nın ilk kez ‘cezaevindeki seçilmişler’e parlementodaki bir oturuma katılma izni verdiği açıklandı.

Bazı milletvekilleri tarafından alkışlanan tutuklu vekiller solcu Podemos’un lideri Pablo Iglesias’la kucaklaştı. Muhafazakar çizgideki Halk Partisi ve merkez sağ Vatandaşlar Partisi ise ayrılıkçıların parlamentodan atılmaları, başka bir oturuma katılmamaları için çaba sarfedeceklerini açıkladı.

123 sandalyeyle seçimde birinci olan Sosyalistlerin, hükümeti kurabilmek için gerekli salt çoğunluğa 176 milletvekiline ulaşmak için 42 sandalyesi bulunan Podemos’la ortalık yapmayı planlıyor. Ancak, 11 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı var. Sosyalistler, bu 11 kişiyi de ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin veya Bask milliyetçilerinin desteğiyle tamamlamaya çalışmayı hedefliyor.

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Bu beş vekil dışında yargılanan onlarca ayrılıkçı Katalan siyasetçi var. Bir kısımının 25 yıla kadar hapsi isteniyor.