Ayrılık rüzgarları: Halkbank yöneticisi, Sarraf’tan ayrı dava istedi

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New York’tan İstanbul’a dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’de tutuklu bulunan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf’tan ayrı dava istedi.

Atilla, yakasını Sarraf’tan kurtarmaya çalışıyor

Washington Hattı’nda yer alan habere göre yargıç Richard Berman, Atilla’nın kendi dosyasının düşürülmesi veya Sarraf davasından ayrılması talebine savcılığın en geç 14 Ağustos’a kadar yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

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Buna karşılık Atilla’nın savunmasının 21 Ağustos tarihine kadar cevap vermesi gerektiğini ifade eden Berman, 7 Eylül’de de Atilla’nın iddianamesinin düşürülmesi veya Zarrab’dan ayrılması için bir celse yapılmasına karar verildi.

Sarraf’ı örnek almış

Sarraf da, tıpkı Atilla gibi kanıtların yetersiz olduğunu ileri sürerek geçen sene davanın düşürülmesini talep etmiş, ancak yargıç Berman talebi reddetmişti.

Atilla ve Sarraf beraber ekim ayınca yargılanacak.