Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu Volkan Şen’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda “Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon avro karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir” dendi.

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Fenerbahçe’nin 2015 yaz transfer döneminde 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 76 maçta sekiz gol ve 13 asiste imza attı.