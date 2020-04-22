Ayrı yaşadığı eşini, iki çocuğunu ve komşuyu rehin aldı; ‘Kıskançlıktan yaptım’ dedi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi B. T. ve iki çocuğu ile eşinin komşusunu rehin alan H.T. (38), özel harekat polisi binaya girmek için hazırlık yaparken teslim oldu. Mahkemede kıskançlık nedeniyle böyle bir olaya kalkıştığını öne süren H. T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 01:00 sıralarda Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Özel bir bankanın güvenlik görevlisi H.T., bir aydır ayrı yaşadığı öğretmen eşinin bir binanın dördüncü katındaki evine gitti. Eşi, iki çocuğu ve eşinin misafiri olan komşusunu tabancayla rehin aldı.

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Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sokak tedbir amaçlı kapatılarak, Özel Hareket polisleri çağırıldı. H.T. önce kendisini ikna etmeye çalışan polislere direndi. Polis binaya girmek için hazırlık yaparken pencereden teslim olacağını söyleyip, rehin aldığı kişileri bıraktı.

Gözaltına alınan H.T., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan H.T., ifadesinde şunları söyledi: “Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün ise eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım.”