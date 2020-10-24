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Yaramazlara biraz batar!

Aynı numaraları ‘yanlışlıkla’ iki kez oynadı; iki ikramiye kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi, lotoda oynadığı numaralarla yanlışlıkla iki kez kupon yaptı. O numaralara 1 milyon dolarlık (7.96 milyon lira) ikramiye çıkınca kazancı ikiye katlandı!

Fotoğraf: vosizneias.com

Dearborn Heights kentinde yaşayan 56 yaşındaki Samir Mazahem, ‘Mega Millions’ adlı oyunun 9 Haziran’daki çekilişi için cep telefonu uygulamasından numara seçti. Kuponu doldurduktan sonra, aynı numaraları tekrar oynamak için kaydetmeye çalışırken yanlışlıkla ikinci bir kuponu daha oldu.

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Birkaç hafta önce, uygulamaya bakıp sonuçları kontrol eden Mazahem, iki adet 1 milyon dolarlık ikramiyenin sahibi olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Mazahem, “Bir tanesini hayal edemezken yanlışlık diye düşündüğüm kuponla iki tane ikramiye kazandım. Bir anlık hatam kazancımı 2 milyon dolara çıkardı” diyerek ne kadar mutlu olduğunu anlattı.

Hafta içinde parayı alan Mazahem, yeni bir ev satın alacağını ve gerisini bankaya yatıracağını söyledi.

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