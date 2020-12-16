Aynı numaraları 160 kez oynadı; tutturdu: Her bir kupon için 5 bin, toplam 800 bin dolar kazandı

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kişi, aynı numaraları yazdığı 160 kupon doldurdu. Numaralar tuttu! Virginia Lotosu’nun büyük ikramiyesi 5 bin dolar olan (38 bin 919 lira) ‘Pick 4’ adlı oyunundan bu sayede 800 bin dolar (6 milyon 227 bin lira) kazandı.

Fotoğraf: Virginia Lottery

Kwame Cross, 5 Aralık’ta, Arlington bölgesindeki bir benzin istasyonunda, 160 kupon yatırdı. Her birinde aynı numaları, 7-3-1-4’ü oynadı. Sonucu kontrol ettiğinde yazdığı numaralara büyük ikramiye çıktığını gördü. Bu 160 adet 5 bin dolar başka deyişle 800 bin dolar kazandığı anlamına geliyordu.

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Adına, 7 Aralık’ta yazılan çeki teslim alan Cross, “Televizyon izlerken geri planda bir adreste bu numaraları gördüm ve o an bir his geldi. Aklımda tuttum onları oynadım” dedi.

Kazandığını görünce bir süre inanamadığını söyleyen Cross, “Defalarca kontrol ettim, doğru mu görüyorum diye” ifadelerini kullandı.

Washington kentinde küçük bir işyeri olan Cross, parayla ne yapacağını henüz planlamadığını anlattı.

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Virginia Loto’sundaki Pick 4 adlı oyun, 1 dolar (7.78 lira) veya 50 centlik kupon yatırılarak oynanabiliyor.