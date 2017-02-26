Aynı nakarat: Lig sonuncusu Gaziantepspor’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe iki puan daha bıraktı

Süper Lig’in 22’nci haftasında lig sonuncusu Gaziantepspor’la karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golü 11’inci dakikada Sefa Yılmaz’dan gelirken, sarı-lacivertlilerin golünü 23’üncü dakikada Lens kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38’e yükseltirken, bir maçı eksik Gaziantepspor 22’nci haftayı 16 puanla tamamladı.

‘Fenerbahçe babanın çiftliği değil’

Kötü gidişten yönetimi sorumlu tutan sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta da başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağırdı. Deplasman tribününü dolduran taraftarlar ‘Yönetim istifa’ ve ‘Fenerbahçe babanın çiftliği değil’ diye bağırdı.

Alper-Souza değişikliği tepki çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat’ın 76’ncı dakikada Alper Potuk’u çıkarıp Josef de Souza’yı oyuna alması tartışma konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü aradığı dakikalarda Hollandalı teknik direktörün defansif özellikleri güçlü olan bir ismi sahaya sürmesi sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.