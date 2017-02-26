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Aynı nakarat: Lig sonuncusu Gaziantepspor’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe iki puan daha bıraktı

Süper Lig’in 22’nci haftasında lig sonuncusu Gaziantepspor’la karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golü 11’inci dakikada Sefa Yılmaz’dan gelirken, sarı-lacivertlilerin golünü 23’üncü dakikada Lens kaydetti.

Fotoğraf: twitter.com/Fenerbahce

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38’e yükseltirken, bir maçı eksik Gaziantepspor 22’nci haftayı 16 puanla tamamladı.

‘Fenerbahçe babanın çiftliği değil’

Kötü gidişten yönetimi sorumlu tutan sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta da başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya çağırdı. Deplasman tribününü dolduran taraftarlar ‘Yönetim istifa’ ve ‘Fenerbahçe babanın çiftliği değil’ diye bağırdı.

Alper-Souza değişikliği tepki çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat’ın 76’ncı dakikada Alper Potuk’u çıkarıp Josef de Souza’yı oyuna alması tartışma konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü aradığı dakikalarda Hollandalı teknik direktörün defansif özellikleri güçlü olan bir ismi sahaya sürmesi sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

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