Aynı madende iki günde ikinci iş cinayeti

Bursa’da bir krom madeninde su borusunun başına çarpması sonucu yaralanan işçi hayatını kaybetti. Aynı madende yalnızca bir gün önce bir işçi daha hayatını kaybetmişti.
Harmancık ilçesindeki krom madeninde çalışan 40 yaşındaki Seydi Coşkunca, bugün sabah saatlerinde gündüz vardiyasına başlamak için yeraltına inen asansöre bindi.
Ancak işçinin başına, asansörde bulunan ve yerinden çıkan su borusu çarptı. Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Harmancık Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Aynı madende önceki gece de 50 yaşındaki Yaşar Cekel, maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti.
Üst üste yaşanan ölümlü kazaların ardından jandarma ekipleri maden ocağında inceleme başlattı.