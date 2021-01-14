Aynı kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmaya çalışınca yakayı ele verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte altın bozduran bir kişi aynı kuyumcuya ikinci kez gidince yakayı ele verdi.
Kuyumcular çarşısında bir dükkana giden 45 yaşındaki A. A., altın zincir bozdurdu.
A. A. ayrıldıktan sonra satın aldığı altının sahte olduğunu fark eden kuyumcu N.İ.Ç. polisi aradı.
Polis, çarşıda geniş güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
A. A. bir süre sonra tekrar giderek başka bir sahte altın bozdurmaya çalışınca N.İ.Ç., kaçmasını engellemek için işyerinin kepengini kapattı.
Sahte çeyrek altınla suçüstü yakalanan A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.