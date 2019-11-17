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Yaramazlara biraz batar!

Aynı kişiyi ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Ferda T.’yi (75) adına çok sayıda telefon hattı açıldığını söyleyerek 195 bin lirasını aldığı iddia edilen 20 yaşındaki Ahmet Ö., onu ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Fotoğraf: DHA

Ferda T., 4 Kasım sabahı telefonla arandı. Telefonla arayan kişi, adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurtdışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını söyledi. Ferda T. evine giden Ahmet Ö’ye 195 bin lira verdi. Dolandırıldığını anlayınca da durumu Maltepe İlçe emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. 

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Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar birkaç gün sonra yaşlı kadını bir kez daha aradı. Bu kez de evini sattırmak için onu ikna etmeye çalıştı. Ferda T., polisin yönlendirmesiyle dolandırıcıları evini sattığına ve satış bedeli olan 495 bin liranın hazır olduğuna inandırdı. 8 Kasım’da içinde para olduğu süsü verilen çantayı almaya giden şüpheli Ahmet Ö. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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