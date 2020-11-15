Aynı kahvehanede 10 dakika arayla iki kez ‘oyun’ cezası

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki bir kahvehanede yasaklanmasına rağmen iskambil veya okey oynayan 95 kişiye 3 bin 180’er TL idari para cezası kesildi. Ceza yazılan bir kahvehane 10 dakika sonra giden görevliler burada yine kağıt oynandığını belirleyince ikinci kez içeridekilere ceza kesti.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam Yeşilkent Mahallesi’ndeki denetim sırasında yedi kahvede iskambil veya okey oynandığını belirlendi. Ayrıca, birçok işyerinde sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği göze çarptı.

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Denetim ekibindekiler, kahvede oyun oynayanların Hayat Eve Sığar (HES) bilgilerini kontrol ederek, aralarında karantina kararı bulunan olup-olmadığına da baktı. Görevliler, durumun ciddiyetini anlatıp oyun oyanayanları uyardı.

10 dakika önce ceza kestikleri bir işyerinin önünden geçerken bu kez de başka kişilerin kağıt oynadığını gören görevliler şaşkınlığını gizleyemedi. Tekrar içeri girdi ve dört kişiye 3 bin 180’er lira ceza kesti.

Bir kahvede ise oyun kuralının ihlal edilmesinin yanı sıra içerideki bir bölmede ve dış kapağı kapatılmış camlı buzdolabında kasalar dolusu alkollü içecek buldu. Bu işyeri hakkında ruhsata aykırı alkollü içecek bulundurduğu gerekçesiyle tutanak düzenlendi.