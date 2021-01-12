Aynı aileden beş kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun’da yaşayan bir aile beş ferdini ‘corona’ nedeniyle kaybetti. Kenan Emirhan (40), Necati Emirhan (36) ve öğretmen Selman Emirhan (33) adlı üç kardeş ve dayıları Teyfik Akbaş’ın (70) ardından halaları Mesure Akbaş (72) da hastalığa yenik düştü.

Fotoğraf: Reuters

Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, bir ay önce virüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık 2020’de hayatını kaybetti.

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Emirhan’ın dayısı Teyfik Akbaş, 23 Aralık’ta virüs nedeniyle hayata veda etti.

Kenan Emirhan’ın Bafra ilçesindeki özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan kardeşi Dr. Necati Emirhan’ın testi de pozitif çıktı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’nde 20 gün tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş öğretmen Selman Emirhan’a da ‘corona’ tanısı konuldu. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

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Dayıları da virüse yenik düşen Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

40 gün içinde beş fertlerini Covid-19 nedeniyle kaybeden aile, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu ifade ederek herkesten önlemlere uymasını istedi.