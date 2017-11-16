AYM’ye göre HDP’li vekil Yıldırım’ın tutuklanmasında hukuka aykırılık yok

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın tutuklanmasının hukuki olmadığına yönelik yaptığı başvuruyu reddetti.

Yıldırım, AYM’ye kendisi için uygulanan gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmadığını, tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine getiremediği için ifade özgürlüğü, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddia ederek başvuruda bulunmuştu.

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Yıldırım 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li vekil hakkında ‘terör örgütü kurma ve yönetmek’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘suç ve suçluyu övmek’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’dan 81 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AYM Genel Kurulu Yıldırım’ın yaptığı bireysel başvuruyu bugünkü gündemine aldı.

Toplantı sonunda AYM’den yapılan açıklamada başvurunun reddi yönünde karar verildiği belirtilerek, şöyle dendi: “Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda tutuklamanın hukuki olmadığına, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları, yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.”

Yıldırım tutuklu yargılandığı bir davada tahliye edilmiş, ancak başka bir dosyadan tutuklu olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmemişti.

HDP’nin eş başkan Selahattin Demirtaş dahil dokuz vekili halen tutuklu.