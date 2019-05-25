AYM’ye en fazla başvuru adil yargılanma hakkı ihlalinden

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) 2019’un ilk üç ayında 9 bin 829 bireysel başvuruda bulunuldu. 2012’den bu yana toplam bireysel başvuru sayısı 221 bin 494’e ulaştı.

AYM’nin internet sitesinde bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında yapılan bireysel başvurulara ilişkin istatistikler yayınlandı.

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2019’un ilk üç ayında AYM’ye 9 bin 829 bireysel başvuru yapıldı. Bunların 7 bin 958’i (yüzde 81’i) sonuçlandırıldı. AYM, üç ayda toplam 293 ihlal kararı (makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar dahil) verdi.

İlk sırada adil yargılanma hakkı ihlali var

2012’den bugüne kadar AYM’nin verdiği ihlal kararlarına bakıldığında (makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar dahil), ilk sırayı yüzde 55,2’lik oranla adil yargılanma hakkının ihlali aldı. Bu kapsamda en yaygın ihlal, makul sürede yargılanma hakkında yapıldı. Mülkiyet hakkı ihlali yüzde 31’lik oran ile ikinci sıraya, ifade özgürlüğü ihlali de yüzde 3,6’lık oranla üçüncü sırada.

İlk üç sırayı takip eden ihlal kararları ise özel hayatın gizliliği ve korunması, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ayrımcılık yasağı, yaşam hakkı ve diğer haklara ilişkin.

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Rekor 2016’da

Bireysel başvuru hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki ihlal davası sayısının azaltılması amacıyla 23 Eylül 2012’de hayata geçirilmişti.

AYM’ye 2012 yılından bugüne kadar yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 494’e ulaştı. İlk yıl yapılan bireysel başvuru sayısı 1342’yken bu sayı 2016 yılında 80 bin 756’ya çıktı.



AYM’ye 2013’te 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376, 2016’da 80 bin 756, 2017’de 40 bin 530, 2018 yılında 38 bin 186 başvuru yapıldı.