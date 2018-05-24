AYM’ye başvurulacak: Demirtaş’ın tahliye talebine bir ret daha

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi üst mahkeme tarafından da reddedildi. Avukatlar Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

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HDP’li siyasetçinin avukatları, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.

İkinci ret

Üst mahkeme, itirazı reddetti.

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Kararın gerekçesinde, ‘isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, suçun işlendiği hususunda kuvvetli delillerin varlığı ve karartılma ihtimali göz önüne alınarak karara usul ve yasaya aykırı herhangi bir cihhet bulunmadığının anlaşıldığı’ ifade edildi.

AYM yolu gözüktü

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, dosyada karartılacak delilin olmadığını, delillerin tümünün kayıt altına alınan konuşma, beyan ve açıklamalar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Müvekkilim zaten tüm beyanlarının arkasında duruyor. Diğer bir delil ise HDP MYK’sı tarafından atılan bir tweet. O husus da sabit ve HDP MYK’sınca teyit edilmiş. Yetişirse, yarın öncelikli ele alma ve tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. AYM’nin bu başvuruyu birkaç gün içinde karara bağlama yetkisi var. Umarız bunu yapar ve bu karanlık siyasal ortama ışık tutacak bir karara imza atar.”