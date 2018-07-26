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AYM’ye 191 bini aşkın bireysel başvuru: Dörtte üçü ‘adil yargılanma hakkı ihlali’

 

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 191 bin 371’e ulaştı.

Fotoğraf: AYM

AA’nın haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) ihlal davalarının azaltılması amacıyla 23 Eylül 2012’de hayata geçirilen bireysel başvuru hakkı kapsamında yüksek mahkemeye 191 bin 371 başvuru yapıldı.

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Uygulamanın başladığı 2012’de başvuru sayısı 1342 iken, bu sayı 2013’te 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376 oldu.

AYM’ye en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016’daydı. Bu sayı 2017’de yarı yarıya azalarak 40 bin 530 oldu.

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Bu yıl 1 Ocak-30 Haziran döneminde ise 17 bin 892 başvuru yapıldı.

Başvuruların 149 bin 613’ü karara bağlanırken mahkemede karar bekleyen 41 bin 758 dosya bulunuyor.

Gerekçe ‘adil yargılanma hakkının ihlali’

AYM’deki bireysel başvuruların 176 bin 951’i ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ gerekçesiyle yapıldı.

37 bin 294 başvuruyla ‘mülkiyet hakkının ihlali’ gerekçesi ikinci sırada, 26 bin 358 ile ‘ayrımcılık yasağının ihlali’ üçüncü sırada yer aldı.

Diğer başvurular, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması, yaşam hakkı ve diğer hakların ihlali gerekçesiyle yapıldı.

Yüzde 80’i ‘kabul edilmez’ bulundu

Karara bağlanan başvuruların yüzde 82’si, yani 123 bin 245’i ‘kabul edilemez’ bulunurken, yalnızca yüzde ikisinde, yani 2 bin 740 başvuru hakkında ihlal kararı verildi.

Bir başvuruda bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiği kararı verildiği göz önüne alındığında, kararların yüzde 76’sını ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ oluşturdu.

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