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Yaramazlara biraz batar!

AYM’nin Kavala’nın başvurusuna ilişkin gerekçeli kararı yayınlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iş insanı Osman Kavala’nın ‘tutuklamanın hukuki olmaması, azami tutukluluk süresinin aşılması ve bu nedenle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ yönünde yaptığı bireysel başvuruya ilişkin gerekçeli kararı yayınlandı.

Fotoğraf: Arşiv

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan, Kavala’nın 4 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı bireysel başvuruya ilişkin kararın sonuç bölümünde, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ‘kabul edilebilir olduğuna’ oybirliğiyle karar verdi.

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Yüksek mahkeme, tutuklama süresinin soruşturma aşaması için kanunda öngörülen süreyi aşması, dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ‘başvuru yollarının tüketilmemesi’ nedeniyle ‘kabul edilemez olduğuna’ oyçokluğuyla, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasına ilişkin olarak, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ‘ihlal edilmediğine’ oyçokluğuyla, tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasına ilişkin olarak da kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ‘ihlal edilmediğine’ oyçokluğuyla karar verdi.

‘Akıl alır gibi değil’

Kavala, AYM’nin 29 Aralık 2020 açıklanan kararını şöyle değerlendirmişti: “Anayasa Mahkemesi’nin son anda icat edilmiş, yasadaki tanıma uymayan, hiçbir delile dayanmayan casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olmamı, hukuka uygun bulması akıl alır gibi değildir.”

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