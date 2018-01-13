AYM’nin kararı sonrası Cumhuriyet’çilerin de tahliyesi istendi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘hak ihlali’ kararı sonrası tutuklu Cumhuriyet’çiler için tahliye başvurusu yapıldı.

AYM, 11 Ocak’ta yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın da tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vermişti.

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Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre gazetenin avukatları, kararın ardından, davada halen tutuklu yargılanan yayın yönetmeni Murat Sabuncu, icra kurulu başkanı Akın Atalay ve muhabir Ahmet Şık’ın tahliyesini istedi.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Günay’la ilgili, tutuklanmasının hukuki olmadığı belirtilerek kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği tespitinin yapıldığı ifade edildi.

Diğer Cumhuriyet tutuklularının da aynı kapsamda değerlendirilmesi istenen ve AYM’nin kararını emsal olduğu aktarılan dilekçede şöyle dendi: “Tutuklama kararları aynıdır, iddianame aynıdır, suçlamalar ve kanıt olarak dosyaya konulanlar aynıdır. Aynı davada yargılananlar için emsal karar olduğu gibi hukuka uygun bir karardır. Bu durumda eşitler arasındaki tüm hukuka aykırılıkların ve eşitsizliklerin giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgürlüklerin bir an önce iade edilmesi ve aslında başlangıcından itibaren hukuk dışı olmasına rağmen bu denli uzun sürmüş tutukluluğun derhal sona erdirilmesi hukukun bir gereğidir. Sayın mahkemenizin özgürlüğün asıl, tutukluluğun son derece istisnai bir tedbir olduğunu göz önüne alarak tutuklu sanıklar hakkında derhal tahliye kararı verilmesi talebimizdir.”

Günay 28 Temmuz 2017’de tahliye edilmişti.