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Yaramazlara biraz batar!

AYM’nin kararı sonrası: Alpay ve Altan için mahkemeye tahliye başvurusu

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Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan ve eski Zaman yazarı Şahin Alpay’ın avukatı, müvekkillerinin tahliyesi için mahkemeye başvurdu.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Anayasa Mahkemesi (AYM), yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyeye hükmetmişti.

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İkilinin avukatı Veysel Ok, Alpay için 13’üncü, Altan içinse 26’ncı ağır ceza mahkemesine başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. AYM’nin kararı da faksla mahkemelere gönderildi.

Bir yıldan fazladır tutuklular

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan, darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 10 Eylül 2016’da gözaltına alınarak 22 Eylül 2016’da tutuklanmıştı. Eski Zaman yazarı Şahin Alpay da 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.

AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliyesini istedi


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