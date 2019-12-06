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Yaramazlara biraz batar!

AYM’nin iptal ettiği ‘güvenlik soruşturması şartı’ için AKP’den yeni düzenleme

AKP grubunun hazırladığı bir düzenlemede, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların tümü hakkında MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirliklerinin güvenlik soruşturması yapacağına dair bir madde olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra getirilen memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılması şartını geçen hafta iptal etmişti.

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Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasında elde edilenlerin kişisel veri olduğu, bununla özel hayata saygı hakkına sınırlama getirildiği belirtilmişti.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in ulaştığı taslakta AYM’nin kanunilik şartını yerine getirmek için “Güvenlik soruşturması ve/ veya Arşiv araştırması yapılmış olmak” cümlesi, “26.10.1994 tarihli 4045 Sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” olarak düzenlendi.

Taslağa göre MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikler veri güvenliğine ilişkin mevzuatta gösterilen önlemleri alacak. Bu kapsamda elde edilen veriler, ‘yalnızca amacına yönelik olarak’ işlenip aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.

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Taslağa göre, ‘kamu hizmetinin etkin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi’ amacıyla atanacakların ‘sadakat, tarafsızlık – devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış’ gibi kurallara uyma şartı aranacak.

AKP grup yöneticilerinin taslak metni incelenmek üzere CHP grubuna ilettiği belirtildi.

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