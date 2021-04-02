AYM’nin Gergerlioğlu gerekçesi yetkisizlik

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin iptali için yapılan başvuruyla ilgili ret kararının gerekçesini yayınladı.

Fotoğraf: omerfarukgergerlioglu.com

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.

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HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun 23 Mart’taki başvurusunda da Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesi istenmişti.

AYM ise başvuruyu yetkisizlik gerekçesiyle 31 Mart’ta reddetmişti.

Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararda Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin Anayasa’nın 84. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hüküm giydiğine dair kesin mahkeme kararının Meclis Genel Kurulu’na bildirilmesiyle düştüğü belirtildi.

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Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında iptal talebine konu olabilecek, Anayasa’nın 84. maddesinin 1, 3 veya 4. fıkralarında sayılan sebeplerden biriyle milletvekilliğinin düşmesi halinin söz konusu olmadığı ve AYM’nin inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı kaydedildi. Başvurunun yetkisizlik nedeniyle oybirliğiyle reddine karar verildi.

Bireysel başvuru AYM önünde

Gergerlioğlu’nun avukatı Kerem Altıparmak, bu kararın HDP’li siyasetçinin bireysel başvurusunun reddi kararı olmadığını, vekilliğinin düşmesi hakkında yapılan iptal başvurusunun reddi kararı olduğunu belirtmiş, bireysel başvurunun AYM önünde incelenmeye devam ettiğini ifade etmişti. Altıparmak, vekilliğin düşmesiyle ilgili kararınsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacağını kaydetmişti.