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Yaramazlara biraz batar!

AYM’nin ‘Berberoğlu’ toplantısı sona erdi: Açıklama yapılmadı

Anayasa Mahkemesi (AYM) genel kurulunun, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine yaptığı olağanüstü toplantının ardından açıklama yapılmadı. 

AYM’nin, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’na ilişkin ihlal kararının ardından, yeniden yargılama yapması için kararın gönderildiği İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dün, yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

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Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, saat 14:00’te olağanüstü toplantıya çağrılmıştı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki genel kurul üyelerinin 3.5 saat süren toplantısının ardından açıklama yapılmadı.

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