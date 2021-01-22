AYM’nin Berberoğlu kararı sonrası adalet bakanı: Kararlar uygulanmak için vardır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’li Enis Berberoğlu için verdiği ikinci hak ihlali kararı için “Kararlar uygulanmak için vardır. AYM’nin kararları bağlayıcıdır” dedi.

Fotoğraf: AA

AYM, MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

Reklam

Gaziantep’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır.

Anayasa Mahkemesi kararları idareyi, bütün kurumların gerçek ve tüzel kişileri, mahkemeleri bağlar, esas itibarıyla hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde, mahkemelerde de anayasa kararlarına uyulması da hukukun bir gereğidir. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreçte de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek. Ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar ve hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. Dolayısıyla hukuk neyi emrediyorsa anayasa neyi emrediyorsa Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde olması gereken budur ve kararların da uygulanması gerekir.”

Sosyal medya mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan annesine küfreden kişinin tutuklanmamasına tepki göstermişti. Gül’ün dünkü konuşmasında ise isim vermeden Soylu’yu kast ettiği öne sürülmüştü.

Reklam

Gül, gazetecilerin sorusu üzerine konuyla ilgili bugün de şunları söyledi: “Kadınların haysiyeti, onuru her şeyden önemli. Annelere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, ailesine kimsenin küfretme hakkı yoktur. Aile en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Kimin annesi olursa olsun en ağır şekilde elbette kınamak, yakışıksız ifadeleri engellemek de hepimizin görevi. Kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkarılır. Kanun dağıtımı yargıdadır, sosyal medyada değil. Bu tür hadiseleri de inşallah hiç kimse yaşamaz.”