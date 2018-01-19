AYM’nin ‘Alpay-Altan kararı’ Resmi Gazete’de yayımlandı

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), ‘FETÖ sanığı’ akademisyen Mehmet Altan ve yazar Şahin Alpay’ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan’ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkı ile ‘ifade ve basın özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

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Gerekçeli kararı aynı gün yüksek mahkemenin internet sitesinde yayınlanmıştı. Karar, bugün Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedilmişti.

AYM’nin kararının ardından hem Alpay ve Altan’ı yargılayan hem ağır ceza mahkemeleri hem de bir üst mahkeme tahliye taleplerini reddetmişti.