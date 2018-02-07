AYM’den Varlık Fonu’nun kurulmasına vize: CHP’nin itirazı reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kurulmasına yaptığı itirazı reddetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen yılın son günlerinde yaptığı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) ilk yılını kuruluş ve yapılanma faaliyetiyle geçirdiğini, henüz gelir artırıcı ve azaltıcı faaliyette bulunmadığını, bu nedenle hiçbir harcama yapılmadığını söylemişti.

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AA’nın haberine göre, AYM, CHP’li vekillerin ‘Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP’li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekili tarafından 6741 sayılı ‘Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 4’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu tarafından” ibaresi ile 8’inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu” ibaresinin Anayasanın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, “Bakanlar Kurulu tarafından” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serruh Kaleli ile Osman Alifeyyaz Paksüt’ün karşı oyları ve oy çokluğuyla; “3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu” ibaresinin de Serruh Kaleli, Osman Alifeyyaz Paksüt, Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı’nın karşı oyları ve oy çokluğuyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

50 milyar dolarlık fon

‘Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak yaratmak’ amacıyla 2016 yılının ağustos ayında kurulan TVF’ye çeşitli banka ve şirketlerdeki kamu hisseleri, bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile at yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına devredilmişti.

TVF’ye devredilen şirketler arasında Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve Türk Telekom’un sermayelerinde bulunan Hazine hisselerinin yanı sıra THY ve Halkbank’taki Özelleştirme İdaresi hisseleri bulunuyor.

Yaklaşık 50 milyar dolarlık bir portföyü olduğu tahmin edilen TVF’nin ‘strateji belgesi’ henüz hazır değil.

Son olarak, TVF Başkan Vekili Himmet Karadağ, fonun yol haritası niteliğindeki stratejik planın başbakanlığa gönderildiğini, ancak üzerinde güncellemeler yapılacağını söylemişti.

TVF belirlenen strateji doğrultusunda daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’yla mutabakat anlaşması ve Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası’nın alt kuruluşu ICD ile de çerçeve anlaşması imzalamıştı.