AYM’den üniversitede afiş asan iki öğrenciye verilen ceza için ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversitede protesto eylemi sırasında afiş asan iki öğrenciye idari para cezası verilmesini, Anayasal güvence altına alınan ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’nın ihlali saydı. Karar yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Burcu B. (23) ve Erdem Y’nin de (26) aralarında olduğu bir grup öğrenci, 2016 yılında Türkiye genelinde meydana gelen bombalı saldırıları protesto etmek için üniversitenin Cebeci Yerleşkesi’nde toplanmıştı.

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Protestocu grup birbirinin aynısı üç pankartı yerleşkenin farklı yerlerine asmış, fakülte özel güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen indirilmeyen pankartı gelen polisler kaldırmıştı.

Burcu B. ve Erdem Y. dahil sekiz öğrenci gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Öğrencilere izinsiz afiş astıkları gerekçesiyle de 219 lira idari para cezası uygulanmıştı.

‘Para cezası için yeterli gerekçe konulamadı’

AYM’nin kararının gerekçesinde kamuya ait alanda afiş asılmasının yetkili makamın iznine bağlı olduğuna, ancak tek başına izin alınmamış olmasının yaptırım uygulanmasını haklı kılmak için yeterli görülmeyebileceğine dikkat çekildi.

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Bu noktada izinsiz afiş asılması nedeniyle kamu düzeninin bozulup bozulmadığına bakmak gerektiğini vurgulayan AYM, şu tespitte bulundu: “Somut olayda toplantının barışçıl olmadığına, kamu düzeninin bozulduğuna, bozulma tehlikesinin ortaya çıktığına, eğitimin aksadığına ya da yaptırım konusu afişin asılı kaldığı yaklaşık üç saat boyunca kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bir gerginliğe sebebiyet verdiğine dair bir tespit ve değerlendirme bulunmamaktadır. Dolayısıyla somut olayın koşullarında barışçıl bir protesto gösterisi sırasında başvuruya konu afişin asılması nedeniyle başvurucunun idari para cezası ile cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ilgili ve yeterli gerekçe ile ortaya konulamamıştır. Ayrıca barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında kınanabilir bir olaya karışmayan kişilere en hafif kabul edilecek cezanın dahi uygulanması caydırıcı etki doğurabilecektir.”