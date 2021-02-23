AYM’den, paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Aygün hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Twitter paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün hakkında hak ihlali ve 40 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararı verdi.

Fotoğraf: DHA

2 Nisan 2020 günü, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan Aygün, ertesi gün tutuklanıp 8 Mayıs 2020 günü de tahliye edilmişti.

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AYM’nin ilgili dava hakkındaki hükmünde şu ifadeler yer aldı:

*Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

*Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine,

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*Başvurucuya net 40.000 TL manevi tazminat ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine (…) oybirliğiyle karar verildi.

Aygün’ün, Bodrum başsavcılığının ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan cezalandırılması‘ istemiyle hakkında iddianame düzenlediği paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu: “İBAN suresi ayet 1 Ey İBAN edenler… Biz size ayrı bankalardan İBAN numaraları verdik ki İBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde İBAN edenle etmeyenler ayrılacaktır!”