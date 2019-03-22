AYM’den Türkiye İşçi Partisi dahil beş partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), beş parti hakkında mali yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM’nin bazı siyasi partilerin 2016 ve 2017 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre, Türkiye Birlik Partisi’nin 2016 ve 2017 yıllarıyla, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi’nin 2017 yılına ait hesapları incelemeye alındı.

Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’nin, genel merkez ve parti örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiği ve birleştirildiğine dair kararını göndermediği belirlendi.

Türkiye İşçi Partisi ve Evrensel Yol Partisi’nin, 2017 yılında sahip olduğu taşınmaz ve değeri 100 lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi de göndermediği tespit edildi.

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Ayrıca beş parti için mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.

Anayasa Mahkemesi, partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74’üncü maddesi ve aynı kanunun 111’inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı.

Yüksek mahkeme, aynı zamanda beş partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıllara ait hesaplarının kabul edilemeyeceğine hükmetti.