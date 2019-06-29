AYM’den ‘tarife usülü karar’ haberine: Amaç başvuruların incelenmesini kolaylaştırmak

Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘tarife usülü karar’ haberine ilişkin kurumun Twitter hesabından açıklama yaptı: “Söz konusu ifadeler bireysel başvuruların incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştır.”

Fotoğraf: AYM

Milli Savunma Bakanlığı’nda iç denetçiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ardından hukuk fakültesini bitiren Levent Mazılıgüney, AYM’nin internet sitesinin kaynak kodunda ‘paralel devlet yapılanması’na ilişkin tutuklama, işten alınma, açığa alınma ve meslekten men edilme gibi davalarda kullanılmak üzere ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilmesi için yazılmış iç talimatlar olduğunu gösteren bir video paylaşmıştı.

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Mazlıgüney’in paylaşımlarının ardından AYM’nin sitesinin erişime kapatılmış, yaklaşık iki buçuk saatlik bir kesintinin ardından, saat 20:40 civarında yeniden erişime açılmıştı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı resmi Twitter hesabından habere ilişkin şu paylaşımlar yapıldı:

“Sosyal medyada bir başvuruya dair karar bilgi formundaki ‘PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır’ ifadesinden hareketle benzer başvurulara ilişkin ihsas-ı reyde bulunulduğuna ve başvuruların reddedileceğine dair paylaşımlar görülmüştür.”

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Söz konusu ifade PDY bağlantısı iddiasıyla hakkında işlem yapılanların bireysel başvurularının incelenmesini kolaylaştırmak üzere tasnif edilmesi ve bu konu ile ilgili verilen kararlara kolay ulaşılması amacıyla bilgi formuna eklenmiştir.

İhsas-ı reyde bulunulduğu yolundaki iddia tamamen gerçek dışıdır.

Nitekim hakkında PDY bağlantısı iddiasıyla işlem yapılan başvuruculara ilişkin örnek olarak listelenmiş ihlal kararlarıyla ilgili bilgi formunda da aynı ifadeye yer verilmiştir.

Listede verilen bilgiler kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararlar bilgi bankasından bu kararlara ve bilgi formlarına erişilmesi mümkündür.“

Bu paylaşımların ardından ise AYM konuya örnek teşkil edebilecek bazı davalardaki kararları bağlantılarıyla paylaştı.