AYM’den Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Karar ‘oyçokluğuyla’ alındı.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan işadamı Osman Kavala, ‘tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.
Başvuruyu geçen hafta ele alan AYM Birinci Bölümü, Kavala’nın İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasından hemen önce dosyayı AYM Genel Kurulu’na sevk etmişti.
Birinci Bölüm’ün bu kararı uzmanlar tarafından mealen “AYM topa girmedi” diye yorumlanmıştı.
Duruşmada Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıkmıştı.
Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Kavala’nın AYM’ye önceki başvurusu da reddedilmişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Kavala’nın bireysel başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele aldı.
Genel Kurul, Kavala’nın Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın yedi üyeye karşı sekiz üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.