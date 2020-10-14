AYM’den ‘ışıklar yanıyor’ açıklaması: Üyenin paylaşımı kurumsal görüşü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların AYM’nin kurumsal görüşünü yansıtmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun bugün saat 14:00’de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz.”

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Açıklama şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.”

AYM üyesi Engin Yıldırım, dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM kararına uymamasının birkaç saat ardından sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diye paylaşımda bulunurken, bu paylaşım hükümet kanadından ‘vesayet’ çağrısı ve ‘tehdit’ olarak nitelenerek tepki gördü.

Bahçeli’nin çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eylül ayı sonunda AYM’nin son zamanlarda verdiği kararların ‘sancılı ve sakat’ olduğunu söyleyerek AYM’nin yeni hükümet sistemine uygun baştan yapılandırılmasını istemişti. Bu çağrıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da olumlu yanıt vermişti.